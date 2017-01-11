Россияне перешли на овощи

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 09:45

Россияне перешли на овощи

Россияне перешли на овощи

По данным Росстата, жители РФ стали меньше потреблять мяса, рыбы и молочных продуктов.

С 2013-го по 2015 год среднестатистический россиянин стал меньше есть мяса на два килограмма в год, рыбы — на 5 кг, потребление молока и молочных продуктов сократилось на 9 кг, сахара — на 1 кг, растительного масла — на 200 граммов. Зато выросло потребление картошки, овощей и бахчевых. Например, кабачков, тыкв и арбузов стали есть на 2 кг больше, а картошки — на 1 кг.

Эксперты связывают изменения в рационе с падением доходов россиян, ростом цен и продуктовыми контрсанкциями. 

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 09:45
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