С 1 декабря в Алтайском крае выросла родительская плата за детсад

В большинстве муниципалитетов Алтайского края выросла родительская плата за детский сад, — рассказывает «Алтайская правда».

В Минобрнауки края объясняют, что установление размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах является полномочием муниципальных образований. В министерство от них поступают заявки и расчеты, после чего издается приказ об установлении среднего размера родительской платы для начисления компенсаций.

По словам замминистра образования и науки края Марины Дюбенковой, причина повышения родительской платы в необходимости обеспечить нормы питания детей по требованиям СанПиН – прежде всего, увеличить долю мясных и молочных продуктов, овощей, фруктов и соков.

«Этот вопрос находится на особом контроле Управления Роспотребнадзора и прокуратуры края, – говорит Марина Дюбенкова. – На установленные прежде суммы выполнить нормы сбалансированного питания детей было затруднительно. Приведу в пример Барнаул, где средняя родительская плата теперь составляет 2300 рублей в месяц: в декабре 21 день, значит, на питание приходится 109 руб. 53 коп. в день, а на один прием пищи – в среднем 27 рублей».

Что касается компенсаций, то они в крае полагаются многодетным семьям (20% на одного ребенка, 50% на второго и 70% на третьего), а также семьям со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума.

Отметим, что в настоящее время наименьший размер родительской платы – 939 руб. – установлен в Суетском районе. Наибольший – 2300 руб. – в Барнауле. В 13 муниципалитетах размер родительской платы остался на прежнем уровне.