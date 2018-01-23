С 1 февраля подать заявление на зачисление в 1 класс можно в электронном виде

mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 11:45

С 1 февраля подать заявление на зачисление в 1 класс можно в электронном виде

С 1 февраля подать заявление на зачисление в 1 класс можно в электронном виде

1 февраля в 08:00 начинается прием документов для зачисления детей в 1 класс, — рассказывает «Алтайская правда».

Особенность этого года в том, что заявление можно подать в электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края по адресу вшколу.дети или https://eso.edu22.info.

В Минобрнауки края говорят, это поможет родителям сэкономить время и не создавать очередей в школах, а также в перспективе позволит сократить документооборот в образовательных организациях. При этом возможность личной подачи документов в школу сохраняется.

«Портал образовательных услуг позволяет подать заявления не только родителям будущих первоклассников, но и любых учеников школ всего Алтайского края, — подчеркивает Евгения Дюкова, начальник сектора информатизации образования Минобрнауки Алтайского края. – На этом же портале можно узнать сведения о школе и посмотреть число вакантных мест по классам».

При этом чтобы подать заявление в электронном виде, один из родителей должен иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг РФ (www.gosuslugi.ru). После подачи заявления в электронном виде ребенок зачисляется в школу в течение семи дней.

«До 30 июня школы принимают заявления только от родителей, проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией. Прием заявление для детей, которые не проживают на закрепленной территории, начинается с 1 июля при наличии в школе свободных мест, — говорит начальник отдела общего образования Минобрнауки края Ирина Дроздова. – По закону, родителям могут отказать в приеме только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае нужно обратиться в комитет по образованию по месту жительства и там порекомендуют ближайшую школу, где есть места».

Фото: zab-nanny.ru

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mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 11:45
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