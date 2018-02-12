С 1 февраля семьи с детьми в Алтайском крае будут получать проиндексированные пособия

С 1 февраля на коэффициент 1,025 проиндексированы размеры выплат, пособий и компенсаций, в том числе для семей с детьми, — рассказывает Официальный сайт Алтайского края.

Изменения предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 №74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году».

Так, в Алтайском крае размеры пособий с учетом районного коэффициента 15% с 1 февраля 2018 года составят:

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, — 722, 74 рубля;

единовременное пособие при рождении ребенка — 19 272, 95 рубля;

минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком — 3613, 68 рубля;

минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми — 7227, 35 рубля.

В региональном отделении Фонда социального страхования напоминают: предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1 января 2018 года составил 24 536,57 рубля.

Также с 1 февраля проиндексированы размеры единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Названные виды пособий предоставляют органы социальной защиты населения за счет средств федерального бюджета, отмечают в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края.