С 1 января 2018 года – новая мера социальной поддержки семей с детьми

mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 11:45

С 1 января 2018 года – новая мера социальной поддержки семей с детьми

С 1 января 2018 года – новая мера социальной поддержки семей с детьми

По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина, в следующем году в России появится новый вид социальных выплат для семей, в которых родился первый ребенок, начиная с 1 января 2018 года.

Назначение и выплату данной меры социальной поддержки будут осуществлять органы социальной защиты населения. Выплачивать ее будут ежемесячно до достижения первенцем возраста полутора лет.
В Алтайском крае сумма ежемесячной выплаты в 2018 году составит 9434 рубля, ее размер будет равен прожиточному минимуму ребенка, установленного в крае за второй квартал 2017 года.

При этом выплата будет адресной, то есть получат семьи со среднедушевым доходом не выше 1,5 кратной величины прожиточного минимума, установленной в крае для трудоспособного населения. В 2018 году эта величина составит 15003 рубля на каждого члена семьи. В Алтайском крае в 2018 году данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться порядка 10 тысяч семей.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 11:45
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