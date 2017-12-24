С 1 января 2018 года вводят новые правила выплаты пенсий с учетом индексации

С 1 января 2018 года изменятся правила индексации пенсий для тех пенсионеров, которые уволятся с работы, — пишет Алтапресс.ру.

По данным отделения Пенсионного фонда по Алтайскому краю, в регионе каждый месяц увольняются около 3 тыс. работающих пенсионеров, часть из них вновь трудоустраиваются. И вот сейчас власти обещают, что новые правила больше учитывают интересы тех, кто выходит на заслуженный отдых.

С 2016 года индексируют пенсии только неработающим пенсионерам, получающим пенсии по старости (таких в крае 692 тысячи), по инвалидности и потере кормильца, пояснили в отделении ПФР по Алтайскому краю. Отказ от индексации работающим власти называли антикризисной мерой.

При этом пенсия у работающих тоже немного растет, но только за счет августовского перерасчета, связанного с уплатой взносов в ПФР их работодателям. В августе 2017 года прибавка составила в среднем 200 рублей.

А после увольнения пенсии пересчитывают с учетом всех пропущенных индексаций за время официального трудоустройства гражданина — конечно, не ранее вступления в силу данной «антикризисной» меры (с 2016 года).

Не сразу, но больше

В алтайском отделении ПФР пояснили: для пенсионеров, уволившихся до октября 2017 года, перерасчет делали только, как правило, через три месяца. Это было связано со сроками получения отчетности работодателей.

Теперь всем, кто уволился в октябре 2017 года и позже, правила изменились в лучшую сторону. Федеральный закон, который это вводит, вступит в силу 1 января 2018 года.

Теперь индексацию проведут с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Правда, пенсионер тоже не сразу получит все выплату. В чем разница? Нововведение позволит тем, кто уволился в октябре 2017 года и позднее, получать уже проиндексированные выплаты с месяца, следующего за месяцем увольнения.