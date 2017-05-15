С апреля поднимут социальные пенсии

Об этом предупреждает правительственная «Российская газета».

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 1,5 %. Повышение коснётся пенсий военнослужащих по призыву, участников Великой Отечественной войны, блокадников, «чернобыльцев», лётчиков-испытателей, космонавтов и некоторых других категорий граждан — всего около четырёх миллионов человек.

Средний размер социальной пенсии вырастет на 129 рублей (до 8774 рублей). Так, пенсии по инвалидности призывников увеличатся в среднем на 181 рубль (до 12343), а по потере кормильца для семей призывников — на 155 рублей (до 10462), отмечает издание.