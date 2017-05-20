Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
История праздника идет из глубины веков и связана с начало весны. Но для нас этот день ассоциируется с советским прошлым, где труд почитали как одной из самых высших благ!
Но как бы ни менялось общество, труд навсегда останется главным средством существования! Трудитесь и будьте счастливы!!!
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