Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

История праздника идет из глубины веков и связана с начало весны. Но для нас этот день ассоциируется с советским прошлым, где труд почитали как одной из самых высших благ!

Но как бы ни менялось общество, труд навсегда останется главным средством существования! Трудитесь и будьте счастливы!!!