Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
История праздника идет из глубины веков и связана с начало весны. Но для нас этот день ассоциируется с советским прошлым, где труд почитали как одной из самых высших благ!
Но как бы ни менялось общество, труд навсегда останется главным средством существования! Трудитесь и будьте счастливы!!!
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Читайте также
- Ученые доказали, что речь ребенка зарождается еще в утробе матери 0 12.Дек
- Что такое домен и для чего он нужен? 0 15.Фев
- 10 ветеранов Великой Отечественной, проживающие в Бийске, удостоены нагрудного знака «75 лет битвы за Москву» 0 14.Дек
- Деревню присоединят к городу 0 13.Май
- При замене паспорта можно сэкономить на госпошлине 0 18.Май
Оставить комментарий
Нет комментариев
Посмотреть комментарии
Оставить комментарий
пользовательского соглашения
Новости
Комментарии
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
-
Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
-
андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий