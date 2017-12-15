Самые необычные вакансии Бийска

На середину декабря в Бийске около 1500 вакансий. По данным сайта Gorodrabot.ru, средняя зарплата жителей – 25 тысяч рублей.

Чаще других требуются специалисты отрасли продаж, рабочие, сотрудники на производство и персонал, связанный с фармацевтикой и логистикой.

Встречаются и более любопытные предложения.

Акушерка. Работодатель готов платить 22 тысячи рублей активному и целеустремленному специалисту со стажем от года. Требования к кандидатам стандартны – медицинское образование, сертификат по акушерству, общительность и профессионализм. В обязанности войдет работа с клиентами, соблюдение стандартов качества обслуживания, медицинские манипуляции и ведение отчетности. Обещают белую зарплату, удобный график и официальное устройство.

Управляющий пансионатом для пожилых. Зарплата не указывается, но руководящая должность подразумевает широкий спектр обязанностей. К ним относятся планирование и контроль деятельности заведения, его чистоты, здоровья и комфорта постояльцев. При необходимости важно уметь оказать первую помощь и психологическую поддержку, общаться с родственниками, контролировать работу персонала и обучать его. Параллельные обязанности связаны с учетом материальных ценностей, организацией работы поваров и ведением документации. Обязательно медицинское образование и опыт работы управленцем от трех лет.

Культурорганизатор. На 14 тысяч рублей может рассчитывать сотрудник, занимающийся разработкой и внедрением программ, сценариев и развлечений на высоком уровне. Требуется профессиональный и креативный подход к решению вопросов, способность осуществлять творческие планы и инициативность. Обещают оформить по ТК РФ и обеспечить постоянным потоком заказов.

Диетическая медсестра. Работодатель обещает 12 тысяч специалисту с образованием не ниже среднего специального и действующим сертификатом по диетологии. Рассмотрят кандидатов на совмещение с основной работой по графику 2/2. Функционал заключается в контроле качества лечебного питания в ресторане санатория, организация достойного санитарного состояния учреждения и ведение медицинской отчетности.

Гибщик. Платят от 60 тысяч в месяц, но предупреждают о вахтовом методе в Ленинградскую область на один из заводов. Работать придется на трехвалковом листогибочном станке. Рассмотрят кандидатов с опытом, готовы предоставить спецодежду, жилье и своевременные выплаты.