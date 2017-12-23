Сейфы для оружия от компании «ДиК»

Каждый владелец оружия знает насколько важно хранить подобные приспособления в недоступном месте. С поставленной задачей наилучшим образом справиться специальный сейф, в недрах которого можно компактно разместить весь свой арсенал. Приобретать изделия подобного типа предпочтительнее у проверенных производителей. Лидером по изготовлению оружейных сейфов сегодня считается компания НПЧП «ДиК».

Компания обладает огромным опытом в сфере производства металлических изделий. Наличие модернизированного оборудования, прочных качественных материалов, грамотных специалистов позволяет получать лучшую продукцию в результате. Если клиент пожелает, он может купить под заказ сейфы для ружья здесь. Модели подобного плана оснащены дополнительными отсеками, специально для хранения патронов.

Стать обладателем сейфа от компании DIK, значит заручиться гарантией того, что оружие всегда будет находиться в безопасном месте. Среди основных характеристик, присущих изделиям данного производителя стоит выделить:

высокую степень надежности конструкции;

оснащенность лучшими запорными системами;

доступную стоимость;

качественное исполнение;

современный дизайн;

эргономичность и функциональность.

Компания DIK предлагает огромное разнообразие оружейных сейфов, отличающихся габаритами, вместимостью, типом запорного механизма и спецификой установки. Конструкция у изделий также не одинаковая, поскольку для хранения пистолетов и винтовок требуются совершенно разные параметры. При этом один сейф способен вмещать до пяти единиц оружия.

Весь ассортимент продукции

Предприятие НПЧП «ДиК» специализируется не только на изготовлении сейфов для оружия. Ассортимент компании разнообразен, начиная от самых простых маленьких сейфов, узнать о которых можно посетив страницу https://dik.com.ua/katalog/sejfy/razmery-seyfov/malenkie-seyfy и заканчивая огромными шкафами с впечатляющим воображение дизайном. Среди товаров имеются:

металлические стеллажи;

сертифицированные банковские ячейки;

взломостойкие и огнеупорные изделия.

Рынок украинских изделий из металла действительно заслужил появления такой компании как DIK, сумевшую совместить в себе качественный товар, гарантию на выполнение заказов, стабильность развития. Предприятие предлагает услуги установки и монтажа готовых изделий. В случае необходимости НПЧП «ДиК» обеспечит доставку товара в указанное клиентом место. Как правило покупатели имеют возможность получить свой товар уже на следующий день после совершения заказа, безусловно если речь идет о готовой продукции из каталога.

За период своей работы компания DIK заслужила огромное количество благодарностей от довольных клиентов, которые продолжают рекомендовать организацию своим родственникам и знакомым.