Сельхознадзор перекрыл границу с Монголией из-за эпидемий

Введены жёсткие ограничения на ввоз животноводческой продукции из соседней страны.
Под запрет попали овцы, козы, жвачные животные, свиньи, быки, буйволы, бизоны, антилопы, газели, мясо их них, их молоко и молочные продукты, генетический материал и сырьё. Ограничения, вызванные вспышкой ящура, чумы мелких жвачных животных и оспы овец и коз, не коснулись только бескостного мяса говядины.
Специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проводят контрольно-надзорные мероприятия на госгранице в Ташанте.
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