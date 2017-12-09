Семейные разборки: в Бийске мать ударила дочь ножом

mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 11:45

Семейные разборки: в Бийске мать ударила дочь ножом

Семейные разборки: в Бийске мать ударила дочь ножом

Полицейские МУ МВД России «Бийское» возбудили два уголовных дела по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, фигурантами которых стали близкие родственники.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве орудия, к уголовной ответственности привлечён ранее судимый бийчанин 1990 г.р.

Предварительно установлено, что на почве ревности подозреваемый схватил кухонный топорик и нанёс своей сожительнице несколько ударов по голове. С тяжёлой нейротравмой пострадавшая была доставлена в центральную больницу г. Бийска. Подозреваемый задержан и заключён под арест.

В эти же сутки кровавая драма разыгралась между матерью и взрослой дочерью, повздоривших  на фоне алкогольного опьянения.

В ходе вспыхнувшей ссоры мать схватила кухонный нож и причинила своей дочери колото-резанное ранение груди. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Установлено, что обе родственницы ранее уже были судимы.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 9, 2017 11:45
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