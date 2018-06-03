Сергей Дугин: «Сегодня спорт, активный отдых, культура становятся перспективными направлениями для инвестиций»

Об этом глава города Барнаула заявил в рамках прошедшего накануне заседания рабочей группы по развитию парка «Изумрудный». В совещании приняли участие заместители главы администрации города и руководители профильных комитетов, инвесторы, архитекторы, а также руководство парка «Изумрудный». Разработчиками проекта благоустройства парка была представлена концепция его дальнейшего развития.

Как сообщила куратор проекта Анна Ломоносова–Тайшина, прежде чем приступить к разработке концепции, проектным бюро были подробно изучены архивные документы и история этой территории.

«При разработке проекта учтены границы кладбищ и захоронений, имеющихся на территории парка. Ни один из будущих объектов, которые предполагается разместить на территории не нанесет им ущерб, кроме того, в ближайшее время на специально созданном для изучения мнения горожан сайте tcbc.pro/park_for_you можно будет ознакомиться с концепцией развития парка, оставить свои замечания и предложения», — сообщила она.

По словам куратора проекта, разработчиками были проанализированы пешеходная и транспортная доступность территории, изучены архивные документы и обобщены предложения барнаульцев за последние несколько лет.

«Мы тщательно изучили не только состояние зеленых насаждений, но и качество грунтов и почв, а также возможность использования имеющихся на территории парка строений», — сказала Анна Ломоносова–Тайшина.

В основу разработанной сотрудниками новосибирского архитектурного бюро Сергея Пергаева концепции легло название парка — «Изумрудный». Предложен слоган: «Изумрудный» – все грани отдыха».

«У нас получился проект универсального парка, в который вошли сразу несколько зон: ландшафтная, детская, познавательная, спортивная, событийная, и мемориальная – сообщил архитектор ООО «Сфера» Денис Скавец. – Такой парк пока не имеет аналогов в Барнауле. Это касается, в первую очередь, использования геоботанического регионализма: на одной территории разместятся кусочки ленточного бора, степной зоны и предгорья. Проектом также предусмотрены несколько входных групп, причем главный вход в парк планируется сохранить в первозданном виде. Будут организованы дополнительные парковочные места, несколько кафе, комната матери и ребенка, террасированные геопластикой берега полюбившегося горожанам искусственного пруда. В парке предусмотрен прогулочный маршрут, велодорожки, дорожки для бега с прорезиненным покрытием, точки подключения Wi-Fi и многое другое.

Как подчеркнули разработчики, в проекте нет ни одного объекта капитального строительства, все строения будут базироваться на винтовых сваях.

По словам Дениса Юрковца, гендиректора ООО «Среда» (г. Новосибирск) пилотный проект – это не окончательный вариант, но он дает возможность стать парку местом проведения не только районных и городских, но и региональных мероприятий.

В ходе обсуждения предложенной разработчиками концепции глава города Сергей Дугин отметил, что сегодня спорт, активный отдых, культура становятся перспективными направлениями для инвестиций.

«Можно долго спорить о том, нужны ли в парке отдыха спортивные зоны, вместо того, чтобы задуматься, как много молодежи они привлекают», – считает Сергей Дугин. – После того, как архитекторы доработают концепцию с учетом замечаний, а также максимального использования территории парка в зимнее время, она будет вынесена на публичное обсуждение. Один из самых больших городских парков, на мой взгляд, заслуживает скорого возвращения в городскую среду», — считает Сергей Дугин.

Глава города поручил разместить на входной группе парка информацию о проекте.