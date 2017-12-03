Сферы использования бытовок
Бытовка представляет собой строительную конструкцию, предназначенную для хранения различных предметов или временного проживания рабочих, дачников. Применяются они в различных сферах.
Они незаменимы на съёмочных площадках, при строительстве домов для рабочих. Их используют для отдыха, хранения товаров, размещения пунктов питания и различных мастерских. В них могут размещаться пункты медицинской помощи, организованы посты охраны. Используются для выездных мероприятий и, как помещение для отдыха. Сегодня блок-контейнеры популярны среди многих дачников, так как их конструкции легко можно установить и разобрать. Их удобно транспортировать и они являются надёжной защитой от непогоды.
Виды бытовок
Бытовки различают по материалу изготовления. Они могут быть:
•Металлическими;
•Деревянными.
Промышленная компания СК Бытпром обладает большим ассортиментом бытовок с дополнительными комплектациями. Данная организация уже давно работает в сфере по изготовлению бытовок и блок-контейнеров, которые незаменимы на дачных участках для хранения различных предметов, необходимых в хозяйстве.
Данная организация может оказать ряд услуг, как по доставке, так и по монтажу различных бытовок. Просмотрев каталог компании, покупатель обязательно подберёт нужную для себя, а цену на строительную бытовку может рассчитать сам, воспользовавшись расчётным калькулятором.
Если сравнивать бытовки, изготовленные из металла, с бытовками из дерева, то можно увидеть, что первые из них, имеют больше преимуществ и применяются они чаще деревянных.
Преимущества металлических бытовок состоит в том, что они:
•Долговечные;
•Надёжные;
•Прочные;
•Защищают от непогоды и их можно использовать во всех уголках нашей страны;
•Внешнее покрытие бытовок, краской, предупреждающей коррозию металла;
•Изготовляют их, из высококачественной стали;
•Проходят качественную проверку;
•Обладают простотой сборки и разборки конструкции.
Из металлических бытовок можно соорудить:
•Временное жильё;
•Складские помещения;
•Туалетные или душевые комнаты.
Деревянные бытовки зачастую поставляются в собранном виде. Их обычно приобретают дачники, чтобы комфортно проживать в летнее время. В такую бытовку можно поставить мебель, утеплить, провести электричество и установить сантехническое оборудование. Невысокая стоимость и их мобильность увеличивает поток покупателей, как от организаций, так и от частных лиц.
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