Сферы использования бытовок

Бытовка представляет собой строительную конструкцию, предназначенную для хранения различных предметов или временного проживания рабочих, дачников. Применяются они в различных сферах.

Они незаменимы на съёмочных площадках, при строительстве домов для рабочих. Их используют для отдыха, хранения товаров, размещения пунктов питания и различных мастерских. В них могут размещаться пункты медицинской помощи, организованы посты охраны. Используются для выездных мероприятий и, как помещение для отдыха. Сегодня блок-контейнеры популярны среди многих дачников, так как их конструкции легко можно установить и разобрать. Их удобно транспортировать и они являются надёжной защитой от непогоды.

Виды бытовок

Бытовки различают по материалу изготовления. Они могут быть:

•Металлическими;

•Деревянными.

Промышленная компания СК Бытпром обладает большим ассортиментом бытовок с дополнительными комплектациями. Данная организация уже давно работает в сфере по изготовлению бытовок и блок-контейнеров, которые незаменимы на дачных участках для хранения различных предметов, необходимых в хозяйстве.

Данная организация может оказать ряд услуг, как по доставке, так и по монтажу различных бытовок. Просмотрев каталог компании, покупатель обязательно подберёт нужную для себя, а цену на строительную бытовку может рассчитать сам, воспользовавшись расчётным калькулятором.

Если сравнивать бытовки, изготовленные из металла, с бытовками из дерева, то можно увидеть, что первые из них, имеют больше преимуществ и применяются они чаще деревянных.

Преимущества металлических бытовок состоит в том, что они:

•Долговечные;

•Надёжные;

•Прочные;

•Защищают от непогоды и их можно использовать во всех уголках нашей страны;

•Внешнее покрытие бытовок, краской, предупреждающей коррозию металла;

•Изготовляют их, из высококачественной стали;

•Проходят качественную проверку;

•Обладают простотой сборки и разборки конструкции.

Из металлических бытовок можно соорудить:

•Временное жильё;

•Складские помещения;

•Туалетные или душевые комнаты.

Деревянные бытовки зачастую поставляются в собранном виде. Их обычно приобретают дачники, чтобы комфортно проживать в летнее время. В такую бытовку можно поставить мебель, утеплить, провести электричество и установить сантехническое оборудование. Невысокая стоимость и их мобильность увеличивает поток покупателей, как от организаций, так и от частных лиц.