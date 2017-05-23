Шествие «Бессмертного полка» объединило 8 млн. россиян

Шествие «Бессмертного полка» объединило 7,8 миллионов человек по всей территории Российской Федерации, — пишет Алтапресс.ру со ссылкой на РИА Новости.
В прошлом году, по данным МВД, в шествии «Бессмертный полк» приняло участие 6,2 миллиона человек. В Москве участниками стали более 850 тысяч человек против 700 тысяч в прошлом году, пишет bfm.ru.
В Барнауле по проспекту Ленина прошествовали с портретами своих близких порядка 62 тысяч человек.
Фото: pismadljaliz.livejournal.com
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