Шествие «Бессмертного полка» объединило 8 млн. россиян

Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 23:47

Шествие «Бессмертного полка» объединило 8 млн. россиян

Шествие "Бессмертного полка" объединило 8 млн. россиян

Шествие «Бессмертного полка» объединило 7,8 миллионов человек по всей территории Российской Федерации, — пишет Алтапресс.ру со ссылкой на  РИА Новости.

В прошлом году, по данным МВД, в шествии «Бессмертный полк» приняло участие 6,2 миллиона человек. В Москве участниками стали более 850 тысяч человек против 700 тысяч в прошлом году, пишет bfm.ru.

В Барнауле по проспекту Ленина прошествовали с портретами своих близких порядка 62 тысяч человек.

Фото: pismadljaliz.livejournal.com

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Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 23:47
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