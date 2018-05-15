Широкий женский ремень: эффектный штрих в образе

Разные виды одежды прекрасно дополнит широкий ремень женский кожаный. Сейчас этот аксессуар очень модный. Создавая стильный образ, не стоит забывать об этом широком ремне. Он красиво смотрится на платьях, юбках, брюках. Он подчеркнёт достоинства фигуры, придаст образу элегантность.Эта важная деталь сделает нарядными любые юбки, сарафаны, платья, брюки.

Дизайнеры понимают, насколько изменяют образ аксессуары. Они стараются разрабатывать разнообразные модели широких женских ремней, чтобы женщины могли без труда подобрать для себя изделия, соответствующие их вкусам и одежде, которую они носят.

Пропорциональный силуэт

Визуально широкий ремень делает женскую фигуру ещё более стройной и пропорциональной. Основные особенности этого аксессуара:

Стройным женщинам обязательно стоит подчеркнуть линию талии широким ремнём. На достоинствах всегда нужно делать акцент. Яркий ремень будет привлекать взгляды, а на части фигуры с возможными недостатками люди уже не обратят внимание.

Ремень поможет зрительно изменить вид бюста. Он становится высокий и пышный за счёт складок, которые на одежде сформировались. Обладательницам красивой формы груди ремень поможет её подчеркнуть.

Какие модели популярны в 2018 году?

Ассортимент ремней настолько широк, что дам с любым взыскательным вкусом найдут для себя подходящий аксессуар. Особенно популярные разновидности ремней:

Классические. У них никаких деталей, кроме пряжки и отверстий, тобы регулировать ширину.

Плетёные. Подходят к любым сарафанам и платьям.

Ажурные. Красиво смотртся несколько маленьких тонких пряжек. Ремни украшены вырезанными на коже ажурными узорами.

Ремни корсеты. Они способны создать идеальные пропорции фигуры. На изделиях, кроме пряжки, есть шнуровка. Это позволить талию сделать более тонкой.

Разнообразие изделий поможет сделать хороший выбор, чтобы всегда выглядеть современно, красиво и модно.

Цвета изделий

Большинство людей приобретают ремни белого, коричневого, чёрного цветов. Для креативных девушек производители изготавливают яркие изделия: золотые, красные, серебристые, зелёные и другие цвета.