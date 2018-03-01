Шкафы купе на заказ: существующие разновидности

Приобретаемая мебель, будь то диван, кресло отличается между собой не только цветовым решением, но и вариантом изготовления. При выборе той или иной конфигурации мебели стоит отталкиваться от помещения, где будет использоваться мебель.

Если же на первый план выходит вопросы цены, то нужно понимать, что купить шкаф купе недорого можно, если изделие является серийным – шкафы на заказ стоят дорого.

Что нужно знать о шкафах-купе на заказ?

Найдя место, где продается шкаф купе на заказ, клиент понимает, что ему получится проявить всю фантазию и воплотить все свои пожелания в конечном варианте изделия. Можно быть уверенным, что этот эксклюзив, но за это удовольствие приходится переплачивать в сравнении с серийной мебелью. Стандартные нельзя никаким образом изменить или модифицировать, так как в каком виде он поступил в магазин, в таком виде он и будет доставлен клиенту. Тут также есть определенное разнообразие в размерах, цветовых решениях, но получить какой-то особенной уникальности не получиться. Зато такие модели стоят относительно недорого.

Разработка индивидуального проекта подразумевает определение места для модели, определение с параметрами мебели и количеством секций, после чего нужно наполнить шкаф полками и ящиками и подобрать материалы.

Разновидности шкафов-купе по форме, функциональности и используемым материалам

Приобретая на заказ, можно выбрать классические прямые шкафы, так и угловые. Второй вариант позволяет использовать шкаф даже в относительно компактной комнате. Отметить можно и встроенные шкафы-купе, которые могут быть относительно дешевыми и дорогими. Встроенные модели учитывают особенности стены, ее дефекты и неровности, тогда как недорогие шкафы-купе встроенного типа устанавливаются в уже готовую нишу. Используемый материал варьируется, так как можно найти шкафы с фасадом только из ДСП или зеркала, но также есть и фасад, имеющий и ДСП, и зеркало. Еще можно найти шкаф со стеклянным фасадом. При выборе шкафа важно смотреть на внутреннее наполнение, так как изделия могут отличаться по количеству полок, металлических штанг, ящиков. Тут нужно отталкиваться от своих потребностей, от того, что конкретно будет храниться в в таком виде мебели. Консультация со специалистами также не будет лишней. Поэтому рекомендуем задавать все интересующие вопросы на месте – прямо во время заказа шкафа.