Школьникам из многодетных и малообеспеченных семей сделали бесплатные стрижки к 1 сентября

mavit
Автор: mavit Август 25, 2018 17:45

Школьникам из многодетных и малообеспеченных семей сделали бесплатные стрижки к 1 сентября

Школьникам из многодетных и малообеспеченных семей сделали бесплатные стрижки к 1 сентября

Школьникам из многодетных и малообеспеченных семей сделали бесплатные стрижки к 1 сентября

Школьникам из многодетных и малообеспеченных семей сделали бесплатные стрижки к 1 сентября

В Ленинском районе активисты территориального общественного самоуправления Гущинского микрорайона совместно с коллегами из ТОС «Народный» в рамках акции «Соберем детей в школу» предложили школьникам бесплатные стрижки к началу учебного года.

Парикмахерские услуги оказали студенты-мастера академии парикмахерских услуг «Стандарт». 

Акция проходила два дня и была рассчитана, в первую очередь, на детей из многодетных и малообеспеченных семей. Бесплатные стрижки получили более 60 школьников.

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mavit
Автор: mavit Август 25, 2018 17:45
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