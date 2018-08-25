Школьникам из многодетных и малообеспеченных семей сделали бесплатные стрижки к 1 сентября

В Ленинском районе активисты территориального общественного самоуправления Гущинского микрорайона совместно с коллегами из ТОС «Народный» в рамках акции «Соберем детей в школу» предложили школьникам бесплатные стрижки к началу учебного года.

Парикмахерские услуги оказали студенты-мастера академии парикмахерских услуг «Стандарт».

Акция проходила два дня и была рассчитана, в первую очередь, на детей из многодетных и малообеспеченных семей. Бесплатные стрижки получили более 60 школьников.