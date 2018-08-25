Школьникам из многодетных и малообеспеченных семей сделали бесплатные стрижки к 1 сентября

В Ленинском районе активисты территориального общественного самоуправления Гущинского микрорайона совместно с коллегами из ТОС «Народный» в рамках акции «Соберем детей в школу» предложили школьникам бесплатные стрижки к началу учебного года.
Парикмахерские услуги оказали студенты-мастера академии парикмахерских услуг «Стандарт».
Акция проходила два дня и была рассчитана, в первую очередь, на детей из многодетных и малообеспеченных семей. Бесплатные стрижки получили более 60 школьников.
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Алена
Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.Читать статью
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алена
до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??Читать статью
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Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
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где можно посмотреть результаты засисления?Читать статью
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Софья Александровна
Я тоже хочу увидетьЧитать статью
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