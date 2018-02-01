Шлифовальные ленты: классификация, выбор по назначению

Шлифовальная лента представляет собой оснастку со специальной зернистой поверхностью, которая может быть нанесена на бумажную, полиэфирную или тканевую основу. Она склеена в кольцо, поэтому называется бесконечной. Может обрабатывать металлические, пластиковые и бетонные поверхности, а также изделия из дерева и шпаклевку.

Классификация

В зависимости от предназначения выделяют два типа изделия:

жесткая

гибкая.

Жесткая бесконечная лента применяется при шлифовке с сильным или средним прижимом. Выполняет агрессивный съем металла и других материалов. Гибкие бесконечные ремни требуются на слабом режиме. Они осуществляют тонкую шлифовку, уместны для труднодоступных мест, которые не поддаются плотным основам.

Бесконечные шлифовальные ленты не только придают структуру, но и полируют. Они могут применяться не только на стационарном станке, но и на электро- и пневмоинструментах. Основным преимуществом является возможность работы с простыми и сложными конфигурациями.

Как подобрать

При подборе ленты следует обратить внимание на три фактора:

размер;

основа;

материал.

Размер подбирается с учетом оборудования, на которую установят ленту. Обычно нужные данные указываются на самом приборе или в сопроводительной инструкции. Поскольку точно измерить вручную невозможно, следует беречь паспорт. Грамотный подбор гарантирует качество работы и длительный срок эксплуатации самого оборудования.

Основа шлифовальных лент бывает жесткой или гибкой. Первая используется на контактном колесе, а вторая для непрямолинейных предметов.

При выборе материала абразивного зерна необходимо учесть предмет обработки:

Оксид алюминия идеально подходит для дерева, но может справляться и с металлом. Особенно часто применяют для финишной обработки.

Карбид кремния — предназначен для обработки твердых сплавов, цветных металлов, чугуна. Можно использовать для стекляной, пластмассовой и кожаной поверхности и резины.

Цирконат используют для шлифовки черной стали.

Керамическое зерно применяют для металла. Он не перегревает, и предотвращает образование нежелательных цветов.

Также важно обращать внимание на зернистость. Она бывает:

грубой;

средней;

мелкой.

Первоначальную обработку проводят с зернистостью с показателем 40-60. Выравнивание производится с показателем до 100, для окончательного шлифования применяют зернистость 110-300.

Правильный подбор параметров избавит от лишних трат и потери времени. Вся линейка шлифовальных лент представлена в этом магазине. Здесь можно подобрать не только подходящие абразивы, но и инструменты.