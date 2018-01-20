Штрафы за побои предлагают заменить арестом

mavit
Автор: mavit Январь 20, 2018 23:45

Штрафы за побои предлагают заменить арестом

Штрафы за побои предлагают заменить арестом

Денежное наказание за побои планируется исключить из Административного кодекса, — рассказывают «Известия».

Такую меру МВД и Минюст проработают по рекомендации правительственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Для драчунов предлагают оставить административный арест и обязательные работы. По словам экспертов, это более эффективные воспитательные меры, чем штраф. 

Если штрафы (от 5 тыс. до 30 тыс. рублей по действующему законодательству) будут отменены, в КоАП останется только два других вида наказания за побои — до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. Штраф, исходя из протокола правкомиссии, необходимо сохранить в виде исключения для лиц, не подлежащих административному аресту или наказанию в виде обязательных работ. Это, например, инвалиды I и II групп, больные с заразными инфекциями и др. 

В пресс-центре МВД добавили, что ведомство также прорабатывает вопрос об отмене судмедэкспертизы при административных делах о побоях.

— В случае причинения только физической боли, фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования, — пояснили «Известиям» в МВД.

Речь не о первоначальной фиксации побоев в травмпункте, а об экспертизе, которую назначают правоохранительные органы в процессе расследования. 

В Минюсте отметили, что «головной исполнитель в данном вопросе МВД». 

— Указанный протокол поступил в Минюст России 11 января 2018 года. В настоящее время позиция Минюста России по соответствующему вопросу прорабатывается, — отметили в ведомстве. 

Под побоями подразумеваются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья. Как уголовное преступление их продолжают квалифицировать, если они нанесены повторно, а также «из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». 

Декриминализация статьи о побоях произошла летом 2016 года, а в начале 2017-го административным правонарушением стали и побои в семье, если они совершены впервые. 

По словам управляющего партнера юридической BMS Law Firm Алима Бишенова, в основном драчунов наказывают штрафами, но этого недостаточно. 

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mavit
Автор: mavit Январь 20, 2018 23:45
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