Сибирь войдёт в состав США

Всего лишь через 250 миллионов лет.

Об этом на общем собрании Сибирского отделения Российской академии наук сообщил директор Института земной коры из Иркутска Дмитрий Гладкочуб</strong>. По его словам, геологическая платформа Сибири через 250 миллионов лет объединится с Северной Америкой в единый суперконтинент. Когда-то они уже составляли единое целое, но 600 млн лет назад случился разлом общей платформы…

Кстати, учёные прогнозируют, что через 30 млн лет к территории современной России естественным путём присоединится Япония.