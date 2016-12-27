Сибирь войдёт в состав США

Всего лишь через 250 миллионов лет.
Об этом на общем собрании Сибирского отделения Российской академии наук сообщил директор Института земной коры из Иркутска Дмитрий Гладкочуб</strong>. По его словам, геологическая платформа Сибири через 250 миллионов лет объединится с Северной Америкой в единый суперконтинент. Когда-то они уже составляли единое целое, но 600 млн лет назад случился разлом общей платформы…
Кстати, учёные прогнозируют, что через 30 млн лет к территории современной России естественным путём присоединится Япония.
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