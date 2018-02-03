Сильные морозы: куда звонить в случае ЧП?

Из-за приближающегося значительного похолодания все службы жизнеобеспечения в Алтайском крае переходят на работу в режиме повышенной готовности. Все диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме, — рассказывает Алтапресс.ру.

ФКУ Упрдор «Алтай» организует круглосуточное патрулирование автомобильных дорог. Мобилизована специализированная дорожная техника на случай возникновения нештатных ситуаций.

В нештатных ситуациях необходимо звонить по телефонам:

вопросы тепло- и водоснабжения: 8-800-350-14-05;

вопросы газификации: 8-800-350-11-50;

дежурный «Алтайавтодора»: 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59;

дежурный МЧС: 8 (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

В Министерстве образования и науки Алтайского края работают две горячие телефонные линии:

по вопросам температурного режима: 8 (3852) 29-44-07, 29-86-74 с 09.00 до 17.00 в будни;

по вопросам обучения детей в дни с неблагоприятными погодными условиями: 8 (3852) 29-86-21.