Сильные морозы: куда звонить в случае ЧП?

mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 23:46

Сильные морозы: куда звонить в случае ЧП?

Сильные морозы: куда звонить в случае ЧП?

Из-за приближающегося значительного похолодания все службы жизнеобеспечения в Алтайском крае переходят на работу в режиме повышенной готовности. Все диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме, — рассказывает Алтапресс.ру.

ФКУ Упрдор «Алтай» организует круглосуточное патрулирование автомобильных дорог. Мобилизована специализированная дорожная техника на случай возникновения нештатных ситуаций.

В нештатных ситуациях необходимо звонить по телефонам:

  • вопросы тепло- и водоснабжения: 8-800-350-14-05;
  • вопросы газификации: 8-800-350-11-50;
  • дежурный «Алтайавтодора»: 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
  • дежурный Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59;
  • дежурный МЧС: 8 (3852) 20-26-10;
  • дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

В Министерстве образования и науки Алтайского края работают две горячие телефонные линии:

  • по вопросам температурного режима: 8 (3852) 29-44-07, 29-86-74 с 09.00 до 17.00 в будни;
  • по вопросам обучения детей в дни с неблагоприятными погодными условиями: 8 (3852) 29-86-21.

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mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 23:46
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