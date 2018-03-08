Система образования в Польше: плюсы

Польша – одна из стран Европейского союза, что открывает доступ к обучению по программе международного уровня. Это позволяет сделать огромный вклад в свою будущее, став востребованным специалистом в выбранной сфере. А на сайте naukapl.info можно получить информацию об образовании в Польше.

Однако, глупо полагать, что одна только принадлежность к Европе, выделяет Польшу среди других стран, которые можно выбрать для прохождения обучения. Перед этим, следует рассмотреть её основные плюсы. Стоит отметить 8 аргументов, касательно выбора Польского ВУЗа:

1. Среди Европейских стран для обучения, Польша выделяется своей низкой себестоимостью, куда входят цены как на получения знаний, так и на проживание.

2. Уровень образования соответствует международной системе ISCED, что гарантирует признание диплома в других странах Европы.

3. Студенты будут проходить практику или стажировку за пределами РП. Такая тенденция положительно влияет на общий уровень знаний, повышая вероятность ускоренного трудоустройства после получения диплома.

4. Будучи выпускником, абитуриент получает возможность продолжить своё обучение в других странах Евросоюза, благодаря ECTS.

5. Поступить ВУЗ становится возможным сразу после получения диплома о среднем образовании, проще говоря – сразу после окончания школы.

6. Главным отличием, является поступление без сдачи предварительных экзаменов. Для этого, существует специальная система, высчитывающая средний балл аттестата или диплома. Единственным исключением, принято считать творческие специальности.

7. Учёба может быть запросто совмещена с работой. Это касается даже иностранных абитуриентов, которые начиная с 2015 года, могут работать в стране без заключения дополнительных разрешений. Такой шаг делает учёбу значительно доступнее рядовым гражданам.

8. Чаще всего, учебная неделя состоит всего из пяти дней, где ежедневно будет проходить по три пары. Всё будет зависеть исключительно от выбранного ВУЗа и его формы обучения.

Единственная сложность, с которой могут столкнуться иностранные студенты – является аренда жилья. Если жить в общежитие доступно каждому, то вот найти квартиру будет дело не из лёгких.