Скорость на шоссе

Велосипед для трека – это шоссейная модель. Данные изделия рассматриваются как гоночный вариант. Если вы нуждаетесь в отменном качестве, тогда Вам стоит рассмотреть такой вариант, как велосипед bergamont. Эта компания популярна среди велосипедистов,а поэтому купить шоссейный велосипед данной торговой марки для Вас не составит никакого труда. Байки этого вида предназначены преимущественно для шоссейных велогонок, а поэтому на них комфортно будет передвигаться именно по ровному дорожному полотну, без кочек и выбоин. Такие транспортные средства обладают достаточно легким весом, а руль данного велосипеда, несомненно, напоминает рога барана, также для шоссейных экземпляров характерны узкие покрышки. Именно эти моменты обеспечивает максимальную скорость двухколесного транспорта благодаря аэродинамической посадке. Не стоит забывать о том, чтобы развить достаточную скорость велосипед bergamont должен ехать по практически идеальному дорожному полотну. Купить шоссейный велосипед стоит даже только для того, чтобы прочувствовать всю мощь скоростной езды.

Данная марка производит не только лишь транспорт для скоростной езды, но и байки, которые отменно себя показывают на бездорожье. Стоит отметить, что система подвески CoaxPivot устраняет такую распространенную сегодня проблему влияния тормозной системы на подвеску. Поскольку эта компания постоянно усовершенствует свои технологии, инженерыbergamont разработали рулевую коническую трубу с небольшим весом, но при этом она обладает максимальной надежностью. Эти характеристики усиливают жесткость велосипеда и, к тому же, повышают уровень стабильности. Здесь же необходимо акцентировать внимание и на системе X-Link, которая дополнительно фиксирует задний треугольник. Также велосипеды этой торговой марки имеют 3D кованыелинки Х-образной формы, а это дает возможность повысить жесткость рамы. Особой фишкой изделий данной торговой марки являются карбоновые верхние крылья, которые эффективно снижают вес конструкции, но при этом дополнительно увеличивают жесткость заднего треугольника.

Если Вам необходимо качественное изделие, которое будет всецело сбалансировано, а на трасе будет вести себя достаточно предсказуемо, тогда Ваш выбор bergamont. Это качественные изделия за приемлемые деньги и такую покупку сможет себе позволить практически каждый потребитель.