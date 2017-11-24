Служебный пёс помог найти потерявшуюся бабушку

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 11:45

Служебный пёс помог найти потерявшуюся бабушку

Служебный пёс помог найти потерявшуюся бабушку

Инспектор-кинолог Межмуниципального управления МВД России «Бийское» вместе со своим четвероногим напарником помогли найти без вести пропавшую пенсионерку, страдающую потерей памяти.

Ранее 78-летняя бийчанка уже неоднократно терялась из-за проблем с памятью. Поэтому, обнаружив пропажу бабушки, родственники незамедлительно обратились за помощью в полицию.

Прибывший на вызов инспектор-кинолог взял для запахового образца одну из вещей пропавшей пенсионерки и применил по следу служебную собаку. Пройдя по частному сектору чуть больше километра полицейский пёс среагировала на пожилую женщину, собиравшуюся переходить проезжую часть.

Если бы не помощь четвероногого напарника, кинологу было бы сложно найти в толпе нужного человека, так как родственники неправильно указали во что именно была одета бабушка.

Полицейский помог заблудившейся в городе пенсионерке вернуться домой и предал её родственникам.

Источник: МУ МВД России «Бийское»

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 11:45
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