Смерть на остановке

В Барнауле скоропостижно скончался прохожий.
На одной из остановок краевой столицы скончался мужчина. По свидетельству очевидцев, он перешёл дорогу, у него подкосились ноги, и человек упал в сугроб. Двое прохожих вытащили его из снега и посадили на скамейку остановочного павильона. Пульс у потерявшего сознание не прощупывался. Приехавшая по вызову «скорая помощь» констатировала смерть. Судя по всему, причиной её стал инсульт.
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