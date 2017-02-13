Смерть в театре

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 15:45

Смерть в театре

Смерть в театре

В барнаульском театре умер зритель.

Как сообщил источник «Бийских ведомостей» в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина, 11 февраля, в субботу, прямо во время спектакля у 55-летнего мужчины остановилось сердце. Актёры, игравшие советскую комедию «Ретро» по пьесе Александра Галина, прервали представление. Зрителя вынесли из зала работники «Скорой помощи» и попытались провести реанимационные мероприятия, однако вернуть человека к жизни так и не удалось…

 

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