Смерть в театре

В барнаульском театре умер зритель.

Как сообщил источник «Бийских ведомостей» в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина, 11 февраля, в субботу, прямо во время спектакля у 55-летнего мужчины остановилось сердце. Актёры, игравшие советскую комедию «Ретро» по пьесе Александра Галина, прервали представление. Зрителя вынесли из зала работники «Скорой помощи» и попытались провести реанимационные мероприятия, однако вернуть человека к жизни так и не удалось…