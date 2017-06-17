СНИЛС – это необходимость или рекомендация?

СНИЛС — это обязательный для получения гражданами РФ и работающими в стране иностранными резидентами страховой номер. Без него невозможно официальное трудоустройство, оформление льготной медпомощи и т.п.

Действующая пенсионная система требует оформления гражданами РФ, их несовершеннолетними детьми и иностранными резидентами (работающими на территории страны) такого личного документа как СНИЛС. СНИЛС – это персональный страховой номер индивидуального лицевого счета.

Посредством него государственная пенсионная служба фиксирует все перечисления от заработной платы в бюджет страны, подтверждает право на получение льготного медицинского обслуживания и многое другое.

СНИЛС каждого человека индивидуален и выдается на всю жизнь. Он отображает такую важную информацию о человеке как ФИО, место и дата рождения, половую принадлежность, дату регистрации в системе и сам номер страхования. Есть подробная статья на эту тему на сайте БукваПрава, а мы же остановимся на основных моментах

Каким категориям граждан необходим СНИЛС и с какой целью

Страховой номер оформляется для всех жителей РФ в индивидуальном порядке. Его обязательное наличие продиктовано тем, что:

Государственные структуры и коммерческие предприятия после принятия на работу нового сотрудника обязаны перечислять на него налоговые выплаты в Пенсионный фонд страны. Для этого в отдел кадров предоставляется индивидуальный счет гражданина РФ, в историю которого далее заносится информация о начале формирования персональных пенсионных накоплений;

Несовершеннолетним детям как можно раньше нужно получить такой документ, для них СНИЛС – это письменное подтверждение права на льготное медицинское обслуживание, санаторно-курортные путевки. Также нередко его требует при зачислении в детский сад или школу.

Иностранные резиденты, после полугода официального трудоустройства в стране, оформляют личный страховой номер. Посредством него будут фиксироваться пенсионные выплаты и, в некоторых случаях, его наличие положительно влияет на принятие решения о получении российского гражданства.

Важно. Для оформления несовершеннолетнего ребенка на работу, если родители дали на это свое согласие, также потребуется наличие СНИЛС.

С какими еще целями может быть получен индивидуальный счет?

Помимо вышеназванных целей, гражданам РФ может понадобиться оформление СНИЛС для:

Перерасчета трудовой пенсии;

Получения социальных выплат, субсидий, родового сертификата и сертификата на материнский капитал;

Предоставления информации на Едином портале государственных услуг. Регистрация нового пользователя возможна только после ввода страхового номера индивидуального лицевого счета.

Регистрации универсальной карты, которая может заменить ряд таких личных документов как ИНН, страховой полис и др.

Также СНИЛС может понадобиться для получения компенсаций или дотаций на медицинское лечение. Это более редкие случаи, однако в них наличие данного документа обязательно.

Важно. При смене фамилии или имени необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд для обмена пенсионной карты. Страховой номер, в данном случае, останется прежним.

Где и кем оформляется страховой номер?

В зависимости от ситуации страховой номер может оформляться в разных государственных службах самим гражданином или его официальным представителем. К списку подобных инстанций относятся:

Пенсионный фонд. Обратиться в эту государственную службу может лично получатель СНИЛС – гражданин РФ. Для оформления понадобятся паспорт и заполненное согласно установленного образца заявление.

Работодатель. Только при первом официальном трудоустройстве не обязательно наличие страхового номера. Заняться решением этого вопроса могут сотрудники отдела кадров предприятия на основании полученных от нового сотрудника документов. При личном желании получателя страхового номера, документы могут быть также поданы им лично в Пенсионный фонд.

В органах ЗАГС. Если родители решили оформить СНИЛС сразу при рождении ребенка, то органы ЗАГС на основании свидетельства о рождении и соответствующего заявления посылают запрос в Пенсионный фонд на получение страхового номера.

Внимание. Право представлять интересы получателя СНИЛС в Пенсионном фонде должно быть подтверждено нотариально заверенной доверенностью.

В какие сроки оформляется СНИЛС?

Согласно информации, предоставленной на сайте Пенсионного фонда, срок оформления занимает две недели при личной подаче документов. Если в заявлении или других документах на получение были найдены ошибки в процессе их обработки, может потребоваться личное присутствие получателя номера для их исправления или повторного предоставления. В таких случаях срок оформления продлевается также на две недели или время, необходимо для доработки запроса.

В случаях передачи информации работодателем, срок составляет около 6 недель. Это приблизительный период времени, который включает оформление и передачу документов отделом кадров в ПФ и те же две недели на обработку данных сотрудниками госоргана.

Сроки получения документа несовершеннолетними детьми и иностранными гражданами не отличаются от вышеназванных. Разница заключается только в том, что эти категории граждан должны заполнить/предоставить дополнительные бумаги. Перечень последних в каждом регионе страны может разнится.

Важно. СНИЛС не передается другим лицам в случаях трудоустройства, оформления медицинских и других бумаг. Так как индивидуальный счет включает конфиденциальную информацию, возможно только предоставление его копии по согласию владельца.

Таким образом, СНИЛС – это обязательный к получению страховой номер индивидуального лицевого счета. Сегодня его назначение заключается не только в накоплении информации о пенсионных перечислениях, но и многих других функциях по типу начисления субсидий, льготной медицинской помощи и т.д. Без наличия страхового номера невозможно получить универсальную карту или услуги на электронном портале Единой государственной службы.