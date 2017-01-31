Собственник разбившегося автобуса сядет на срок до десяти лет

Следственный комитет взял под стражу индивидуального предпринимателя, пассажирский автобус которого устроил 4 января смертельную аварию в Косихинском районе.
Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.
По версии следователей, бизнесмен грубо нарушил режим работы и отдыха водителя рейсового автобуса Бийск — Новосибирск (тот работал больше 12-и часов подряд) и отправил его в рейс без сменщика. Возвращаясь из Новосибирска, переутомлённый шофёр выехал на встречную полосу в районе посёлка Украинский и врезался в «газик» и пассажирский «ЛАЗ», в котором из турпоездки по Горному Алтаю возвращались барнаульские учителя. Трое человек погибло, 29 пассажиров получили различные травмы.
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