Собственник разбившегося автобуса сядет на срок до десяти лет

Следственный комитет взял под стражу индивидуального предпринимателя, пассажирский автобус которого устроил 4 января смертельную аварию в Косихинском районе.

Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следователей, бизнесмен грубо нарушил режим работы и отдыха водителя рейсового автобуса Бийск — Новосибирск (тот работал больше 12-и часов подряд) и отправил его в рейс без сменщика. Возвращаясь из Новосибирска, переутомлённый шофёр выехал на встречную полосу в районе посёлка Украинский и врезался в «газик» и пассажирский «ЛАЗ», в котором из турпоездки по Горному Алтаю возвращались барнаульские учителя. Трое человек погибло, 29 пассажиров получили различные травмы.