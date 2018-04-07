Социологи выяснили, сколько денег ежемесячно нужно российской семье

mavit
Автор: mavit Апрель 7, 2018 23:45

Социологи выяснили, сколько денег ежемесячно нужно российской семье

Социологи выяснили, сколько денег ежемесячно нужно российской семье

Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни,- рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на РИА Новости.

В марте в ходе всероссийского опроса населения специалисты исследовательского холдинга РОМИР задали респондентам один из традиционных вопросов: сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни»?

Каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить при семейном бюджете в размере от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения «нормальной жизни» на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.

«Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — говорится в исследовании.

Социологи отметили, что жители мегаполисов выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера: в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц для обеспечения «нормальной жизни», в полумиллионниках этот показатель состаляет 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках — до 75 тысяч рублей. Жители сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц для ведения «нормальной жизни», пишет bfm.ru.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

РОМИР (Российское общественное мнение и исследование рынка) — российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.

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mavit
Автор: mavit Апрель 7, 2018 23:45
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