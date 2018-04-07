Социологи выяснили, сколько денег ежемесячно нужно российской семье

Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни,- рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на РИА Новости.

В марте в ходе всероссийского опроса населения специалисты исследовательского холдинга РОМИР задали респондентам один из традиционных вопросов: сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни»?

Каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить при семейном бюджете в размере от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения «нормальной жизни» на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.

«Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — говорится в исследовании.

Социологи отметили, что жители мегаполисов выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера: в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц для обеспечения «нормальной жизни», в полумиллионниках этот показатель состаляет 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках — до 75 тысяч рублей. Жители сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц для ведения «нормальной жизни», пишет bfm.ru.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

РОМИР (Российское общественное мнение и исследование рынка) — российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.