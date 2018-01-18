Сокращений сотрудников ГИБДД в Алтайском крае пока не планируется

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности ГУ МВД РФ на десять тысяч человек. Это коснется сотрудников ГИБДД из разных регионов.
Как сообщил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров, в Главном управлении никаких документов о сокращении сотрудников местной полиции и ГИБДД не получили. Таким образом, точно не известно, сколько и когда может быть сокращено алтайских автоинспекторов.
В указе говорится: «Установить с 1 января 2018 г. предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек».
Фото: severpost.ru
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