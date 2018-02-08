Сотрудник полиции Алтайского края спас женщину и задержал подозреваемого в грабеже

mavit
Автор: mavit Февраль 8, 2018 11:45

Сотрудник полиции Алтайского края спас женщину и задержал подозреваемого в грабеже

Сотрудник полиции Алтайского края спас женщину и задержал подозреваемого в грабеже

Жительница города Бийска выразила благодарность спасшему ее от преступного посягательства сотруднику Госавтоинспекции.

В ГИБДД города Бийска обратилась горожанка со словами благодарности в адрес старшего лейтенанта полиции Максима Королькова, который помог задержать мужчину, напавшего на нее.

Женщина возвращалась домой. Неожиданно на нее напал неизвестный мужчина, который пытался вырвать из рук сумку. Не имея возможности оказать напавшему на нее человеку сопротивление, женщина начала громко звать на помощь.

Раздававшиеся на улице крики услышал старший лейтенант полиции Максим Корольков, который в это время находился дома по окончании рабочего дня. Не раздумывая, полицейский бросился на помощь. Выбежав на улицу, увидел в темноте силуэт мужчины, который пытался скрыться. Полицейский начал преследование и после непродолжительной погони задержал грабителя, у которого в руках находилась женская сумка.

Подоспевший экипаж патрульно-постовой службы доставил подозреваемого в отдел полиции, где он был опознан потерпевшей, после чего дал признательные показания.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 пункту «г» статьи 161 УК РФ «Грабеж».

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mavit
Автор: mavit Февраль 8, 2018 11:45
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