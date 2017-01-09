Советники Форекс — помощники для новичков и опытных трейдеров

Широкое распространение получили советники Форекс, которые позволяют получать стабильные высокие прибыли. При этом существует множество факторов, которые необходимо учитывать, потому что только работа по определенному алгоритму позволяет добиться желаемых результатов.

Как не ошибиться?

Сегодня можно встретить различные советники Форекс, часть из которых создаются непрофессионалами для новичков. Именно поэтому скачивать робота нужно только из проверенных мест.

Каждый советник работает по уникальному принципу, т.к. создатели вкладывают в его работу собственные знания и практическую составляющую. Среди всех предлагаемых вариантов выделяются следующие:

Wall Street Forex Robot – самый старый из успешных;

Benefit – мартингейл во всей красе;

Generic A-TLP – не простой, но эффективный;

Milky Way – долговечность и прибыльность.

Продолжать можно достаточно долго, потому что производители нередко выпускают обновленные версии с разными принципами. Немало людей ежедневно сталкивается с ситуациями, когда система для заработка денег уводит в минус, а то и вовсе оставляет на уровне банкротства. Данный вариант возможен только в том случае, когда начинающий трейдер забывает ознакомиться с инструкцией либо пренебрегает рекомендациями разработчиков.

Мартингейл – невозможное возможно

Долгое время эта система работы была нетипична для работы на валютных рынках, потому что ее специфический принцип работы исключал деятельность на бивалютных корзинах. Опытные трейдеры смогли его встроить в систему, благодаря чему вы всегда можете быть уверены в достижении стабильной минимальной прибыли.

Работает система только на валютных парах, что сужает спектр деятельности, но открывает немалые возможности для заработка.

Помощь в начинаниях

Советники Форекс чаще всего оцениваются со стороны, как системы помощи новичкам, потому что здесь работа отлажена до мелочей. На практике роботы активно эксплуатируются даже самыми опытными трейдерами, потому что они гарантируют достижение стабильной прибыли при следовании всем предписаниям. Чаще всего опытные участники торгов применяют роботов для достижения определенных целей, успешно чередуя процесс с ручной торговлей – этот подход позволяет всегда оставаться участником торгов, и одновременно исключает даже достаточно небольшие риски.

Правильно подобранный робот и следование предписаниям разработчиков позволят получить прибыль не только опытному экономисту, но даже новичку.