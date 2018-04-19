Советы по правильному использованию кредитных карт

Кредитные карты прочно вошли в жизнь современного человека. Гораздо разумней многие считают обращение за необходимой суммой в банковское учреждение, нежели к родственникам или друзьям. При этом, кредитная карта часто оказывается предпочтительнее займа.

Ее можно получить в любом отделении любого банка. Многие наши сограждане являются держателями сразу нескольких кредитных карт разных банков.

Рынок банковских продуктов пресыщен, так что за клиентов банкам приходится буквально «сражаться». Многие из них готовы даже оформлять заемщикам кредитные карты с плохой кредитной историей и просрочками.

Конечно, тем, у кого просрочек платежей и задолженностей по займам нет, то есть кредитная история хорошая), сделать это гораздо проще, но выбрать кредитку и правильно ее использовать представляется очень важным.

Как это сделать? Маленькие советы

При выборе внимательно ознакомьтесь с содержанием предложенного банком договора:

обратите внимание на процентную ставку;

соглашайтесь на предложения услуг интернет-банкинга и СМС-информирования, это очень удобно;

хорошо обдумайте кредитный лимит карты;

поинтересуйтесь, взымается ли комиссия за неиспользование кредитки, чтобы удержанная вдруг сумма не стала неожиданностью;

Если заветная кредитка у вас в руках:

не записывайте пин-код на обратной стороне карты. В случае утери вы этим самым сделаете одолжение нашедшему ее – облегчите снятие средств.

не отдавайте свою карту никому, а оплату производите лично. Случается, что знание пин-кода для снятия денег совсем не обязательно, достаточным оказывается иметь номер ее, срок действия и CVC код, что на обороте;

обратите внимание на процент, который снимается при обналичке денег с карты (обычно это 3-7% от выданной суммы). Так что расплачиваться ею в магазинах или иных учреждениях за товары и услуги гораздо выгоднее – процент сниматься не будет;

если вы не можете в срок вернуть деньги, свяжитесь с банком. В некоторых из них есть услуга «кредитных каникул», когда срок выплаты кредита можно продлить и обойтись без начисления штрафа.

Кредитная карта может стать для вас незаменимой в решении финансовых проблем, чем значительно облегчает жизнь. Пользуйтесь ею правильно.