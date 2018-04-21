Советы по выбору коптильни

mavit
Автор: mavit Апрель 21, 2018 02:47

Советы по выбору коптильни

Одним из способов разнообразить стол деликатесами является копчение продуктов. Коптить можно рыбу, мясо, морепродукты и даже овощи. Приправленные травами и пряностями, сочные, ароматные блюда, приготовленные в домашней коптильне, станут украшением праздничного стола. Как выбрать устройство, на что обратить внимание?

Выбор агрегата для копчения

Коптильня представляет собой большую емкость из металла, внутри которой располагается решетка, днище для топлива, поддон для скопления стекающей жидкости и жира. Емкость герметично закрывается, чтобы внутри создавались оптимальные условия для копчения, а под воздействием медленно тлеющего топлива продукты приобретают неповторимый вкус. Сейчас легко можно купить коптильню в Новосибирске недорого, спрос на данный товар большой и предложение, соответсвенно, тоже. Коптильни классифицируются по нескольким критериям, основным из которых является вид используемого топлива. Выделяют агрегаты со следующими модификациями:

  1. Электрические. Такие приспособления питаются от электросети и наиболее часто используются в условиях городских квартир. Дым вырабатывается особым нагревательным элементом. Если выбор пал на электрокоптильню, необходимо отдать предпочтение моделям, оснащенным выбором режима температур.
  2. Газовые. Для выработки дыма в газовых устройствах в роли источника тепла используются камни вулканического происхождения, которые нагреваются газовой горелкой.
  3. Угольные. Такие коптильни предпочтительнее покупать для дачи или загородного дома, так как приготовление блюд в них происходит на открытом воздухе. Такой вид коптильни наиболее натуральный, так как для нагрева используется уголь или сухая древесина. Именно при таком копчении мясо, рыба или овощи приобретают тот самый неповторимый вкус и аромат.

Исходя из габаритов, устройства могут быть бытовыми или профессиональными. Первые небольшие и используются для домашних условий, а профессиональные — в массовой заготовке продуктов.

Советы при покупке

Покупая коптильню, нужно определиться заранее с основными параметрами устройства, а также решить, будет ли она стационарной или переносной. Есть несколько простых советов:

  • Агрегат должен быть глубоким, чтобы между топливом и продуктами было достаточно свободного места.
  • Проверить наличие вентиляционных отверстий, чтобы регулировать нужную температуру.
  • Крышка должна закрываться герметично, создавая необходимый микроклимат.
  • Проверить наличие поддона для стекания жира и сока.

Любой агрегат, бытовой или профессиональный, прост в использовании, но важно помнить, что именно от выбора коптильни зависит качество, вкус и аромат готового продукта.

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mavit
Автор: mavit Апрель 21, 2018 02:47
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