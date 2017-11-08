Современные методы демонтажа зданий и сооружений

Сегодня особую актуальность приобрели услуги по выполнению демонтажных работ на строительных площадках и других объектах, где важно выполнить снос сооружений аккуратно, безопасно, в кратчайшие сроки.

Со временем жилые, коммерческие, административные здания приходят в негодность, и чтобы предотвратить аварийные ситуации, а также подготовить площадку к застройке новыми объектами инфраструктуры выполняется ручная и механическая разборка сооружений.

Разборка и снос зданий: основные методы

Применение современных методов и привлечение опытных кадров позволяет осуществить снос или разборку любой сложности:

Безопасно для жизни и здоровья окружающих.

Без потерь для территории и строений, прилежащих к месту, где рабочие демонтируют постройку.

В строительной отрасли применяют три основных метода выполнения сноса:

Демонтаж зданий посредством взрыва.

Частичная или полная разборка конструкции с сохранением целостности отдельных сегментов.

Механизированное разрушение с использованием тяжелой спецтехники.

Наиболее популярным вариантом сноса различных строений является использование простых механизмов. Но при выборе такого варианта заказчику придется ломать голову над тем как выполнить утилизацию больших объемов строительного мусора. Выполнение задачи усложняет то, что при разрушении большого жилого или промышленного здания обломки бетона, древесины, металла, пластика смешиваются между собой.

Снос кирпичных и блочных сооружений с использованием взрывчатки осуществляется крайне редко и требует ответственного подхода. От точности расчетов зависит целостность расположенных поблизости объектов, жизнь и здоровье окружающих.

Частичный демонтаж зданий, цена которого зависит от сложности и объема работ, довольно часто применяется при реставрации зданий, несущих историческую ценность, когда необходимо осуществить качественную перепланировку внутреннего пространства с сохранением фасада.

Демонтаж зданий в Москве: актуальность услуги

Москва – крупный мегаполис, который постоянно строится, перестраивается, реконструируется. То тут, то там видны фундаменты новых зданий, появлению которых предшествовал снос зданий в Москве. Рабочие специализированной организации снесут любое сооружение и вывезут строительный мусор в кратчайшие сроки, избавив заказчика от необходимости самостоятельно искать экскаватор, договариваться с бригадой рабочих и т. п.

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