Современные виды наружной рекламы

mavit
Автор: mavit Январь 18, 2018 23:09

Современные виды наружной рекламы

Времена глиняных табличек на улицах и стенах домов давно ушли в прошлое. Впрочем, следует отдать должное первым средствам и способам оповещения населения о неких событиях. Именно они положили начало возникновению и распространению рекламы, на которую в текущий момент затрачиваются колоссальные средства.

Цены на наружную рекламу зависят от множества факторов. Важно определиться с местом ее расположения, необходимостью ее согласования, видом и т. д. Понятно, что стационарная реклама будет стоить дороже, чем временная. Кроме того, стационарная реклама требует более тщательного оформления и оборудования. Например, для размещение рекламных конструкций потребуется заливка специального фундамента.

Наружная реклама специфична. Ее основной задачей является привлечь внимание людей на улицах. Всевозможные рекламные вывески, транспаранты, кронштейны, билборды и многое другое встречаются повсеместно. Они несут информацию, украшают городские улицы, придают им ноту свежести, яркости.

Наружная реклама, как и полиграфический дизайн, невольно привлекает внимание, она западает в память, чтобы потом в нужный момент человек вспомнил о том, где купить (заказать) необходимое.

Понятно, что производитель получает возможность быстро предоставить информацию о своих услугах и товарах, а потребитель – воспользоваться ими же. В результате оба в выигрыше, все довольны.

Использование открытого пространства для наружной рекламы позволяет оживить улицы города.

К несомненным достоинствам этого вида рекламы можно отнести невысокую стоимость при большом охвате потенциальных потребителей, высокую оптимальность в первую очередь для сферы торговли и услуг, расположение на видных местах в течение длительного промежутка времени.

К наружной рекламе стационарного типа можно отнести:

  1. рекламу на крышах зданий и сооружений,
  2. билборды,
  3. различные виды электронных табло с бегущей строкой,
  4. транспаранты,
  5. кронштейны и т. д.

Предложенный список, конечно, неполный. Не стоит забывать, что в сфере производства и изготовлении рекламных средств и материалов работают молодые, креативные сотрудники. Поэтому появление новых видов наружной рекламы не заставит себя ждать. При большом выборе всегда можно подобрать некий оптимальный вариант и воспользоваться им для привлечения покупателей.

Небольшие финансовые вложения окупятся сторицей. Максимальная отдача заставит подумать о дополнительной рекламе в тех местах, которые еще не были охвачены ею. Разумеется, проще всего обратиться в рекламное агентство. Опытные специалисты возьмут на себя разработку основной идеи, макета, изготовления наружной рекламы.

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mavit
Автор: mavit Январь 18, 2018 23:09
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