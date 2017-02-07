Средняя пенсия в России выросла до 14 тысяч рублей

Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов.

В результате индексации на 5,6 % средний размер пенсий в РФ достиг 13620 рублей, а с учётом единовременной пятитысячной выплаты — 14-и тысяч, сообщил глава ПФР. «Это более чем на 2,1 % больше, чем инфляция, то есть мы обеспечиваем реальный рост пенсий», — подчеркнул чиновник. Деньги получили 43,5 миллиона пенсионеров.

Также, по словам Дроздова, в ближайшие три года пенсии ветеранов войны превысят 40 тысяч рублей. Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин предупреждал, что в ближайшие три года реальные пенсии будут снижаться примерно на 0,5 % в год.