Средняя зарплата на Алтае выросла больше чем на 5 %

Алтайкрайстат назвал самые доходные профессии 2016-го.

По данным статистического ведомства, размер средней заработной платы в регионе за январь — ноябрь 2016 года составил 20486 рублей. Это на 5,1 % больше, чем в 2015-м. В то же время, согласно федеральной статистике, инфляция в 2016-м равнялась 5,4 %.

Самыми высокооплачиваемыми в Алтайском крае являются работа в банке (средняя зарплата в ноябре — 38442 рубля) и на железнодорожном транспорте (37759 рублей), а также государственная и военная служба (33337 рублей). Также в этом списке производство электроприборов (29710 рублей), добыча полезных ископаемых (29490 рублей) и производство транспортных средств и соответствующего оборудования (28489 рублей).

По информации akstat.gks.ru, izvestia.ru