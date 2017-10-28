Стань участником молодежного Форума Наукограда Бийск!

Администрация города утвердила Положение о проведении городского молодежного Форума Наукограда Бийск, который проводится, прежде всего, для выявления и поддержки социально-активной, талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Форум состоится 30 ноября 2017 г. на базе городского Дворца культуры (ул. Горно-Алтайская, 56). Заявки принимаются до 27 октября.
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