Станет ли Денисова пещера наследием ЮНЕСКО?

Александр
Автор: Александр Июнь 19, 2017 21:47

Станет ли Денисова пещера наследием ЮНЕСКО?

Станет ли Денисова пещера наследием ЮНЕСКО?

Денисова пещера — уникальный археологический объект, доступный для туристов. Здесь были найдены останки ранее неизвестного вида людей, которому дали название Homo sapiens altaiensis — алтайский человек, а по-другому денисовский, — рассказывает визиталтай.рф.

Всего в пещере 14 слоев, в которых прослеживается несколько эпох: культура раннего палеолита, это около 282 тыс. лет назад, средний и верхний палеолит. Около 50-45 тыс. лет назад у денисовцев сформировалась верхнепалеолитическая индустрия – одна из самых ярких и выразительных в Евразии. Учитывая, что был дрейф генов от неандертальцев к евразийцам, а от денисовцев к меланезийцам, обе эти популяции приняли участие в формировании человека современного анатомического типа.

 «Это самые серьезный исторический и археологический объект на территории края. Вывести его на международный уровень — стратегически важно для края, который хочет развивать свой туристический потенциал. План работ с ЮНЕСКО утвердили в Минкультуре России. Сейчас управление ведет переговоры с новосибирским институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, который определит границы памятника, предмет охраны, подготовит исторические материалы. Оценивать предложение будет международная комиссия», — рассказал корреспонденту ИД «Алтапресс» Александр Урбах, начальник управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края. Окончательное решение о придании статуса пещере могут принять примерно в 2021 году.

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Александр
Автор: Александр Июнь 19, 2017 21:47
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