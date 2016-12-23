Стационарные пандусы

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 23, 2016 03:35

Стационарные пандусы

Пожалуй, самыми главными элементами доступной среды является пандусы. Их можно увидеть в огромном количестве зданий и сооружений, уже сейчас, на «пол пути» к реализации проекта «Доступная среда». Пандусами оснащены входные группы всех без исключения государственных учреждений, многоэтажных жилых домов и торговых центров. Следует отметить, что именно пандусы являются атрибутом доступности любого здания и сооружения.

Основные требования, предъявляемые к пандусам

Обустройство пандусов во входных группах зданий подразумевает соблюдения некоторых правил, к основным из которых сл6едует отнести:

  • Во-первых, покрытие пандуса не должно быть скользким ни в какую погоду это чревато плачевыми последствиями. Именно поэтому при возведении подобных конструкций используется специальная антискользящая плитка для пандуса.
  • Во-вторых, пандусы должны быть оснащены перилами, которые не только предотвращают возможность падения с эстакады, но и служат отличной опорой для людей, передвигающихся без инвалидной коляски, но страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также облегчают навигацию слабовидящих и слепых. Разумеется, перила не должны иметь травма опасных элементов и быть в высокой степени эргономичными. Иными словами, легко ложиться в руку и выдерживать значительную нагрузку.
  • В-третьих, наклон пандуса должен быть не больше десяти градусов. Если этого невозможно добиться обустраиваться промежуточная площадка.

Разумеется, выше перечислены далеко не все требования к пандусам, но указанные являются наиболее существенными.

Заказать монтаж пандусов

Заказать установку пандусов в различных зданиях и сооружениях можно в нашей компании «Доступная среда». Стоит отметить, что наши структурные подразделения имеются во всех регионах страны, таким образом заказать услуги нашей организации можно в любом населённом пункте России.

Разумеется, нами проводиться полный спектр работ начиная от проектирования ОДИ как здания, так и подходов к нему и заканчивая установкой перил и монтажом плитки. Разумеется, плитка для пандуса также производиться нами самостоятельно.

Основное преимущество сотрудничества с нами заключается в том, что стоимость продукции, реализуемой нами и строительно-монтажных работ в разы меньше чем в других организациях, занимающихся схожим видом деятельности.

Для ознакомления с более подробной информацией касающейся нашей деятельности рекомендуем посетить наш официальный портал в интернете.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 23, 2016 03:35
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