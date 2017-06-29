Страхи, которые преследуют современных людей

Обычно игрок идет стандартным путем. Он сначала привыкает к одной величине лимита, какое-то время играет на нем, а потом пытается его поднять. Конечно же, все игроки прекрасно понимают, что чем больше ставка в его игре, тем больше будет выигрыш. Порой встречаются люди, у которых нет ограничений в их банкролле, они с легкостью могут начинать свою игру с более высоких ставок в размере 1-2 доллара. Но, как ни крути, большая часть новичков предпочитают делать ставки поменьше. И на мой взгляд такие ставки даже более логичны, чем большие. Для того, чтобы научиться качественной игре и понять ее суть стоит начинать играть с самых малых ставок, а также тренироваться в казино вулкан игровые автоматы в котором доступны в бесплатном режиме.

Игры на микролимитах

Бывают игроки, что целыми сутками играют на выигранных нескольких долларах. Некоторые сами вносят небольшие депозиты. Но покер станет вашим основным доходом только тогда, когда вы научитесь самодисциплине и станете использовать в своей игре ваш банкролл. Именно в тот момент вы сможете дорасти до более высоких ставок. Конечно же это не произойдет в один момент, но со временем все будет так, как вы себе планируете.

Если смотреть глобально, то игры на лимитах NL2, NL5 и NL10 не имеют особых отличий. Не многие сталкиваются с какими-то проблемами на этих лимитах. У большинства игроков трудности возникают во время скачка на лимит NL25, а у некоторых и выше. Именно на таких лимитах регуляры достигают высокой концентрации, что неблагоприятно сказывается на настроении игроков.

Некоторые игроки после поднятия лимита поддаются нервозности уже при подходе к игровому столу. Их смущает, что раньше они ставили всего 10 долларов, а теперь ставка выросла до 25. А уж если в игре им подвернется нереально большой банк, то паники уже не избежать. В такой ситуации они обречены на проигрыш. Они не соблюдают, выработанную годами стратегию и становятся более открытыми для противника в игре. Но встречаются и такие игроки, которые становятся нереально смелыми и настойчивыми. За счет своей смелости они начинают совершенно иначе относиться к игре противников.