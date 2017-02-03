Суд счёл повышение тарифов на тепло в Алтайском крае незаконным

Но они всё равно не понизятся.
Краевое управление Федеральной антимонопольной службы доказало в московском арбитражном суде, что тарифы на тепловую энергию на Алтае экономически не обоснованы и завышены по сравнению с установленными предельными уровнями, пишет «Алтапресс». Установив это весной 2016 года, антимонопольщики предписали управлению Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов снизить плату за отопление, однако последнее отказалось и опротестовало предписание в арбитраже. Суд признал правоту ФАС.
Однако управление по тарифам Алтайского края готовит апелляционную жалобу и отмечает, что принятое судом решение никак не повлияет на размер платежей населения: 2016 год, о тарифах на который идёт речь, всё равно уже прошёл…
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