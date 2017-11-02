Сводка пожаров в Бийске

За период с 16 октября по 23 октября подразделения пожарной охраны г. Бийска и Бийского района выезжали 27 раз.

Из них 17 на горение мусора на открытых территориях, 2 выезда на загорание сухой травы, 2 раза на возгорание пищи на плите, в 3 случаях произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.

а прошедшую неделю зарегистрировано 3 пожара в Бийском районе.

18 октября в селе Новиково по улице Советской в частном жилом доме горели домашние вещи, причина пожара умышленный поджог.

19 октября из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования горели надворные постройки в селе Верх-Катунское по улице Молодёжная.

21 октября в садоводстве «Катунь» произошел пожар в садовом домике по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В результате пожаров собственникам имущества причинен материальный ущерб.

Уважаемые граждане, начался отопительный сезон, напоминаем собственникам жилых домов с печным отоплением о необходимости обратить особое внимание на его исправность, не допускать эксплуатацию печей с нарушением требований пожарной безопасности, не оставлять горящие печи без присмотра.

Соблюдайте правила пожарной безопасности.

По информации ТО НД и ПР № 2 ГУ МЧС по Алтайскому краю