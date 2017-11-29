Сводка пожаров в Бийске с 14 ноября по 20 ноября

За период с 14 ноября по 20 ноября подразделения пожарной охраны г. Бийска и Бийского района выезжали 15 раз.

них 7 на горение мусора на открытых территориях, 2 раза на возгорание пищи на плите, в 1 случае произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. За прошедшую неделю зарегистрировано 5 пожаров в городе Бийске.

14 ноября по улице Советская, 76 возле жилого дома в техническом коллекторе горели вещи лиц без определённого места жительства, на пожаре пострадали 2 человека, причина пожара неосторожное обращение с огнем данных граждан.

16 ноября горели надворные постройки на улице Кожзаводская, причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

17 ноября по той же причине в гаражном боксе по улице Льнокомбинат горели домашние вещи.

19 ноября по улице Васильева в помещениях спортивного зала горел спортивный инвентарь, причина пожара умышленный поджог.

В этот же день в селе Фоминское по улице Зелёная горел жилой дом по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В Зональном районе произошёл трагический случай, 17 ноября в селе Луговское в частном жилом доме по неосторожности при курении загорелся диван в одной из комнат. Из-за отравления угарным газом на пожаре погибли двое мужчин.

Уважаемые жители города Бийска и близлежащих районов, соблюдайте правила пожарной безопасности, особое внимание обратите на исправность печного отопления и состояние электрооборудования.

Берегите себя и своих близких!