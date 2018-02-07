Свойства и применение перуанской маки

Крайне полезные вещества, которые были открыты за последнюю сотню лет: сквален и перуанская мака – обладают особым значением в каждом живом организме.

И хотя многим известен сквален из Японии, мало кто придаёт значение такому средству, как перуанская мака для женщин.

Мака – корнеплод, свойства которого обнаружили перуанские фермеры. Их скот, пасущийся неподалёку от селений, употреблял в пищу маку. И питомцы, в рационе которых оказался корнеплод, становились продуктивнее и выносливее, а так же стали намного чаще совокупляться. Таким образом, была открыта мака перуанская для женщин.

В отличие от сквалена, данный корнеплод влияет не только на обмен веществ, но так же является вспомогательным средством, борющимся с широким спектром заболеваний.

Перуанская мака для женщин применяется в борьбе с депрессией и более серьёзных недугов, например онкология.

Множество поколений женщин используют корнеплод как средство излечения от бесплодия. Австралийские учёные провели исследования на крысах, показавшие увеличение плодовитости подопытных, которым внесли в рацион вещество.

Мака перуанская для женщин выступает сильным афродизиаком. Кроме того, она укрепляет иммунитет и выводит токсины из организма.

Преимущества перуанской маки для женщин

Комплексное насыщение организма витаминами;

Повышение сексуальной активности. Ещё перуанские фермеры подчеркнули увеличение случаев совокупления среди питомцев, употребляющих корнеплод, который так же нормализует гормональный фон.

Здоровье «по женской части». Период менструации гораздо проще переносится, если заваривать себе маку или употреблять в пище. Она хорошо обезболивает и ослабляет любые боли. Особенно полезна при перепадах настроения и депрессивном состоянии.

Зачем употреблять сквален из Японии

Несмотря на полезные свойства перуанской маки для женщин, стоит подробнее рассказать о таком веществе, как сквален. Помимо того, что препараты из сквалена относятся к косметическим, вещество обладает рядом свойств, о которых мы расскажем дальше.

В основные свойства сквалена входит:

Выведение холестерина из организма;

Борьба с патогенными организмами;

Профилактика онкологии;

Насыщение клеток в организме кислородом;

Омоложение и оздоровление кожи;

Замедление процесса старения.

Сквален Орихиро, разумеется, не является лекарственным препаратом и позиционируется как биологически активная добавка. Его добывают несколькими путями, распространённый – извлечение из печени акулы.

Сквален используется множеством косметологов в качестве дополнительного препарата, улучшающего синтез коллагена в организме, позволяя оздоровить кожу. Так же его наносят непосредственно на саму кожу.

Свойства сквалена и его роль в организме пока что не до конца изучена учёными, однако уже доказано, что его дефицит приводит к нарушению обмена веществ и стремительному ухудшению самочувствия. Разумеется, сквален содержится в некоторых продуктах питания, однако гораздо проще приобрести в форме БАДов.

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Здоровье и красота – взаимосвязанные понятия, поэтому нужно смотреть в суть проблемы, а не искать решение на поверхности. Самое важное, что нужно помнить – БАДы не являются панацеей и их нужно воспринимать как источник полезных веществ, укрепляющих организм.