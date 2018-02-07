Свойства и применение перуанской маки

mavit
Автор: mavit Февраль 7, 2018 03:06

Свойства и применение перуанской маки

Свойства и применение перуанской макиКрайне полезные вещества, которые были открыты за последнюю сотню лет: сквален и перуанская мака – обладают особым значением в каждом живом организме.

И хотя многим известен сквален из Японии, мало кто придаёт значение такому средству, как перуанская мака для женщин.

Мака – корнеплод, свойства которого обнаружили перуанские фермеры. Их скот, пасущийся неподалёку от селений, употреблял в пищу маку. И питомцы, в рационе которых оказался корнеплод, становились продуктивнее и выносливее, а так же стали намного чаще совокупляться. Таким образом, была открыта мака перуанская для женщин.

В отличие от сквалена, данный корнеплод влияет не только на обмен веществ, но так же является вспомогательным средством, борющимся с широким спектром заболеваний.

Перуанская мака для женщин применяется в борьбе с депрессией и более серьёзных недугов, например онкология.

Множество поколений женщин используют корнеплод как средство излечения от бесплодия. Австралийские учёные провели исследования на крысах, показавшие увеличение плодовитости подопытных, которым внесли в рацион вещество.

Мака перуанская для женщин выступает сильным афродизиаком. Кроме того, она укрепляет иммунитет и выводит токсины из организма.

Преимущества перуанской маки для женщин

  • Комплексное насыщение организма витаминами;
  • Повышение сексуальной активности. Ещё перуанские фермеры подчеркнули увеличение случаев совокупления среди питомцев, употребляющих корнеплод, который так же нормализует гормональный фон.
  • Здоровье «по женской части». Период менструации гораздо проще переносится, если заваривать себе маку или употреблять в пище. Она хорошо обезболивает и ослабляет любые боли. Особенно полезна при перепадах настроения и депрессивном состоянии.

Зачем употреблять сквален из Японии

Несмотря на полезные свойства перуанской маки для женщин, стоит подробнее рассказать о таком веществе, как сквален. Помимо того, что препараты из сквалена относятся к косметическим, вещество обладает рядом свойств, о которых мы расскажем дальше.

В основные свойства сквалена входит:

  • Выведение холестерина из организма;
  • Борьба с патогенными организмами;
  • Профилактика онкологии;
  • Насыщение клеток в организме кислородом;
  • Омоложение и оздоровление кожи;
  • Замедление процесса старения.

Сквален Орихиро, разумеется, не является лекарственным препаратом и позиционируется как биологически активная добавка. Его добывают несколькими путями, распространённый – извлечение из печени акулы.

Сквален используется множеством косметологов в качестве дополнительного препарата, улучшающего синтез коллагена в организме, позволяя оздоровить кожу. Так же его наносят непосредственно на саму кожу.

Свойства сквалена и его роль в организме пока что не до конца изучена учёными, однако уже доказано, что его дефицит приводит к нарушению обмена веществ и стремительному ухудшению самочувствия. Разумеется, сквален содержится в некоторых продуктах питания, однако гораздо проще приобрести в форме БАДов.

Вы можете заказать перуанскую маку для женщин в магазине японской косметики Bitoki | Время Красоты. Также, в ассортименте интернет-магазина предоставляется сквален из Японии, который не конфликтует с другими биодобавками и рекомендуется для комплексного применения.

Здоровье и красота – взаимосвязанные понятия, поэтому нужно смотреть в суть проблемы, а не искать решение на поверхности. Самое важное, что нужно помнить – БАДы не являются панацеей и их нужно воспринимать как источник полезных веществ, укрепляющих организм.

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mavit
Автор: mavit Февраль 7, 2018 03:06
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