Свойства и применение перуанской маки
Крайне полезные вещества, которые были открыты за последнюю сотню лет: сквален и перуанская мака – обладают особым значением в каждом живом организме.
И хотя многим известен сквален из Японии, мало кто придаёт значение такому средству, как перуанская мака для женщин.
Мака – корнеплод, свойства которого обнаружили перуанские фермеры. Их скот, пасущийся неподалёку от селений, употреблял в пищу маку. И питомцы, в рационе которых оказался корнеплод, становились продуктивнее и выносливее, а так же стали намного чаще совокупляться. Таким образом, была открыта мака перуанская для женщин.
В отличие от сквалена, данный корнеплод влияет не только на обмен веществ, но так же является вспомогательным средством, борющимся с широким спектром заболеваний.
Перуанская мака для женщин применяется в борьбе с депрессией и более серьёзных недугов, например онкология.
Множество поколений женщин используют корнеплод как средство излечения от бесплодия. Австралийские учёные провели исследования на крысах, показавшие увеличение плодовитости подопытных, которым внесли в рацион вещество.
Мака перуанская для женщин выступает сильным афродизиаком. Кроме того, она укрепляет иммунитет и выводит токсины из организма.
Преимущества перуанской маки для женщин
- Комплексное насыщение организма витаминами;
- Повышение сексуальной активности. Ещё перуанские фермеры подчеркнули увеличение случаев совокупления среди питомцев, употребляющих корнеплод, который так же нормализует гормональный фон.
- Здоровье «по женской части». Период менструации гораздо проще переносится, если заваривать себе маку или употреблять в пище. Она хорошо обезболивает и ослабляет любые боли. Особенно полезна при перепадах настроения и депрессивном состоянии.
Зачем употреблять сквален из Японии
Несмотря на полезные свойства перуанской маки для женщин, стоит подробнее рассказать о таком веществе, как сквален. Помимо того, что препараты из сквалена относятся к косметическим, вещество обладает рядом свойств, о которых мы расскажем дальше.
В основные свойства сквалена входит:
- Выведение холестерина из организма;
- Борьба с патогенными организмами;
- Профилактика онкологии;
- Насыщение клеток в организме кислородом;
- Омоложение и оздоровление кожи;
- Замедление процесса старения.
Сквален Орихиро, разумеется, не является лекарственным препаратом и позиционируется как биологически активная добавка. Его добывают несколькими путями, распространённый – извлечение из печени акулы.
Сквален используется множеством косметологов в качестве дополнительного препарата, улучшающего синтез коллагена в организме, позволяя оздоровить кожу. Так же его наносят непосредственно на саму кожу.
Свойства сквалена и его роль в организме пока что не до конца изучена учёными, однако уже доказано, что его дефицит приводит к нарушению обмена веществ и стремительному ухудшению самочувствия. Разумеется, сквален содержится в некоторых продуктах питания, однако гораздо проще приобрести в форме БАДов.
Вы можете заказать перуанскую маку для женщин в магазине японской косметики Bitoki | Время Красоты. Также, в ассортименте интернет-магазина предоставляется сквален из Японии, который не конфликтует с другими биодобавками и рекомендуется для комплексного применения.
Здоровье и красота – взаимосвязанные понятия, поэтому нужно смотреть в суть проблемы, а не искать решение на поверхности. Самое важное, что нужно помнить – БАДы не являются панацеей и их нужно воспринимать как источник полезных веществ, укрепляющих организм.
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий