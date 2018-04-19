Свыше 19 миллионов рублей выплачено в крае в связи с появлением первенцев

Свыше 19 миллионов рублей в Алтайском крае выплатили родителям первенцев, — сообщает Официальный сайт Алтайского края.
Дополнительная денежная поддержка выделена по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина на основании Федерального закона от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Такую помощь семьи получают ежемесячно. В Алтайском крае размер выплаты составляет 9 тысяч 434 рубля.
По состоянию на 13 апреля такую ежемесячную поддержку получают свыше 700 семей в Алтайском крае.
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